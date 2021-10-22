22 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

Полицейские Асбеста спасли пенсионерку, пропавшую в районе местной фабрики

В уральском городе Асбест полицейские нашли пропавшую пожилую женщину и спасли ее от верной гибели.
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Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в дежурную часть территориального ОВД за помощью обратилась местная жительница и рассказала, что ее 69-летняя мама ушла утром из дома погулять и не вернулась. У пенсионерки с собой имелся сотовый телефон, но она не могла определить свое местоположение.

Ответственным от руководства МО МВД России "Асбестовский" майором полиции Мурадом Мамедовым незамедлительно была организована работа по поиску пожилого человека. Полицейские все время находились с ней на связи, успокаивали ее, одновременно пытаясь установить, где она находится. День подходил к концу и температура воздуха снижалась. Все переживали, что у потерявшейся может наступить общее переохлаждение.

Единая диспетчерская служба оказала содействие представителям МВД, предоставив важные сведения о примерном местонахождении. В результате удалось сузить площадь поисков.

"Стражи порядка использовали сигнально-громкоговорящие устройства, непрерывно разговаривая с разыскиваемой по телефону. Спустя несколько часов поисков, около 19.00, пожилую женщину удалось найти между трубами отопления в районе местной фабрики. Оказалось, что пенсионерка шла по теплотрассе, упала, ударилась и не смогла встать. Сотрудники полиции попеременно на руках вынесли обессилевшую бабушку к служебной машине и доставили в приемное отделение городской больницы №1 города Асбеста. Там ей оказали неотложную медицинскую помощь, спустя некоторое время родственники забрали ее домой, так как госпитализация ей не потребовалась", - отметил полковник Горелых.

"Выражаю огромную благодарность всем, кто помог в поисках мамы. Особенно хочу отметить сотрудников полиции города Асбеста: майора полиции Мурада Мамедова, лейтенанта полиции Полину Сморыгину, сержанта полиции Айнура Абдулгужина, старшего сержанта полиции Никиту Пергушева, капитана полиции Вячеслва Онисенко, лейтенанта полиции Михаила Пилипко, майора полиции Алексея Колясникова, старшего лейтенанта полиции Дмитрия Мартынова, майора полиции Александра Костромина и майора полиции Константина Измоденова. В результате их оперативности, профессионализма, отзывчивости и сопереживания наша мама жива и здорова", - написала в благодарности силовикам дочь найденной бабушки.

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Полицейские Асбеста спасли пенсионерку, пропавшую в районе местной фабрики

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Теги: полиция, пенсионерка, Асбест



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