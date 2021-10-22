В Нижневартовске после обновления открылся сквер "Молодёжный"

В Нижневартовске завершился первый этап благоустройства квартала "Молодёжный". Работы проведены в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" и федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Подрядчиком – ООО "Шипка" – установлены детская площадка с резиновым покрытием, опоры освещения, заасфальтированы проезды, обустроены тротуары. Также создана экопарковка. На газон укладывается специальное ячеистое покрытие (решетки), защищающее его. Срок службы таких парковок – до 20 лет. Экостоянки выигрывают с точки зрения не только экологии, но и удобства: дождевая вода будет уходить в землю, а не скапливаться в виде луж под колесами автомобилей.

По словам депутата городской думы Сергея Землянкина, было разработано несколько проектов, которые согласовывались с жителями данного микрорайона. Добавим, в рамках второго этапа благоустройства планируют установить многофункциональную спортивную площадку, а также совместно с жителями квартала озеленить территорию.

Напомним, ранее в столице Самотлора отремонтирован участок набережной от гостиницы "Жемчужина Сибири" до улицы Мусы Джалиля. Работы по благоустройству проведены в рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда" при поддержке "Роснефти". Масштабный ремонт коснулся верхней прогулочной части набережной: заменены гранитная облицовка парапетов и лестничных спусков, укреплены колонны и бетонные конструкции, отремонтирована сценическая площадка и зрительный зал амфитеатра. Для облицовочных работ использован натуральный гранит с высокой прочностью и стойкостью к истиранию.

"С подрядчиком объекта – компанией "Вавилон" – был заключен контракт на проведение работ с мая по 30 октября. Строители справились с задачей раньше установленного срока. Недочёты устранены, - рассказал во время общественной приёмки заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации города Сергей Сериков. – Что касается дальнейших планов, то весной будущего года в зрительном зале амфитеатра места будут дополнительно оборудованы деревянными сиденьями для удобства посетителей".