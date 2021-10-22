22 Октября 2021
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ДТП с участием пассажирского автобуса в районе 213-го км автодороги &quot;Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов&quot; (2021) | Фото: В.Н. Горелых

На Среднем Урале перевернулся пассажирский автобус: один погиб, восемь пострадали

На Среднем Урале пассажирский автобус съехал с трассы и перевернулся. Один человек погиб, еще восемь получили травмы.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тревожное сообщение об аварии поступило в дежурную часть полиции Кушвы около 6 утра. ДТП с участием автобуса произошло в районе 213-го км трассы "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов".

"По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "Ивеко", гражданин Азанов 1962 года рождения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левую сторону, где опрокинулся. В результате один пассажир погиб, мужчину от сильного удара выбросило из салона. Его личность сейчас устанавливается. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы: двое в больницу Красноуральска, шестеро – в медицинское учреждение Нижней Туры. Один из пассажиров находится в реанимации", - уточнил полковник Горелых.

По его данным, сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют более точные обстоятельства происшествия.

ДТП с участием пассажирского автобуса в районе 213-го км автодороги "Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов"(2021)|Фото: В.Н. Горелых

"На данный момент сведения о раненых пассажирах инспекторами ДПС уже установлены. Это жительница Краснотурьинска по фамилии Скопина 1961 года рождения и ее дочь Алена 1981 года рождения. Житель Серова Кравченко 1989 года рождения, жительница Екатеринбурга Долгушева 1984 года рождения. Гражданин Бабаев 2000 года рождения житель Карпинска Бидонько 1982 года рождения и житель Краснотурьинска Пиранов 1993 года рождения. Заказной автобус направлялся из Серова в Екатеринбург", - добавил Валерий Горелых.

По сведениям представителя Главка, перед ДТП водитель провел за рулем два часа, в момент ЧП дорога была мокрая, но не скользкая. Движение на участке, где произошел инцидент, не затруднено, на место аварии выехали руководители управления ГИБДД по Свердловской области и территориального ОВД.

"По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное процессуальное решение. Сотрудники ДПС отрабатывают различные версии случившегося", - заключил полковник Горелых.

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На Среднем Урале перевернулся пассажирский автобус: один погиб, восемь пострадали

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Теги: автобус, ДТП, Екатеринбург, Серов



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