22 Октября 2021
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Наука и техника Дальневосточный ФО
колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

Сборка "Байкалов" переносится на Дальний Восток

Новый легкий многоцелевой российский самолет ЛМС-901 "Байкал", предназначенный для местной авиации, могут начать собирать на Дальнем Востоке вместо Екатеринбурга.

Для этого в Комсомольске-на-Амуре рядом с территорией авиазавода КнААЗ, где собирают SSJ100 и военные самолеты, планируется построить новый сборочный цех, в котором организуют серийную сборку "Байкалов". Там же создадут учебно-тренировочный центр.

Площадка под новый самолет будет юридически и фактически отделена от производства истребителей Су-35С и Су-57. Сроки сертификации и стоимость самолета из-за переноса сборки в Комсомольск не изменятся, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в Уральском заводе гражданской авиации.

Как сообщалось ранее, в Минпромторге хотят потратить деньги ФНБ на строительство самолетов: Ил-114, МС-21 и "Байкалов". Для этого хотят попросить в фонде почти 1,6 трлн руб., еще 244 млрд руб. предлагают выделить напрямую из бюджета. Правда, пока нет ни слова про привлечение частных инвестиций из расчета пять бизнес-рублей на один рубль государственных вложений.

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Сборка "Байкалов" переносится на Дальний Восток

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Теги: самолет, Дальний Восток, авиация



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