В РФПИ назвали публикацию Reuters про "Спутник V" "информационной атакой"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил об "информационной атаке" на вакцину "Спутник V". На этот раз поводом для возмущения стала публикация Reuters со ссылкой на неназванный источник.

В публикации говорилось, что до конца этого года сертификация российской вакцины в Европе невозможна, минимум – в первом квартале 2022 года. Также сообщалось, что у европейского регулятора в области лекарственных средств нет части документации по вакцине, без которой сертификация невозможна.

"РФПИ просит СМИ в своих материалах не использовать недостоверные анонимные источники и в статьях по важным темам, связанным с вакцинами, опираться на официальную позицию регуляторов. В СМИ участились информационные атаки на вакцину "Спутник", основанные на недостоверной и вводящей в заблуждение информации, полученной от анонимных источников", - цитирует РБК заявление фонда.

В РФПИ связали происходящее с новыми данными исследований, которые показали преимущество аденовирусной вакцины "Спутник V" перед мРНК-вакцинами — к ним относятся уже зарегистрированные в ЕС препараты от Pfizer и Moderna.