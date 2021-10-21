"Спутник V" не получит одобрения в Европе до конца 2021 года - Reuters

Европейский регулятор по лекарственным препаратам (EMA) едва ли примет решение об одобрении в ЕС "Спутника V" раньше первого квартала 2022 года, передает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. "EMA совершенно точно не примет решение до конца текущего года", - заявил инсайдер.

Он добавил, что регулятору сейчас для принятия решения не хватает определенного пакета документации. Неизвестно, по какой причине эти сведения до сих пор не получены EMA.

Вакцина уже широко применяется более чем в 70 странах мира, но не признается США и странами ЕС.