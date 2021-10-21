21 Октября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Газопровод – отвод &quot;КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск&quot;, Наталья Комарова (2021) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры отмечает день рождения на работе

Губернатор Югры Наталья Комарова отмечает день рождения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Праздничный день она проводит на работе – сегодня заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, курирующий УрФО, возглавил в Ханты-Мансийске совещание по вопросу подготовки и реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие субъектов Уральского федерального округа. Участие в разговоре принимают полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернаторы Югры Наталья Комарова и Ямала – Дмитрий Артюхов, представители федеральных профильных министерств, руководители нефтегазовых компаний. Тема совещания – состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса в УрФО, меры государственной поддержки в сфере ТЭК, обсуждение реализуемых и планируемых инвестиционных проектов в округе.

Комарова родилась 21 октября 1955 г. в Псковской области. В 1978 г. закончила Коммунарский Горно-Металлургический институт, инженерно-экономический факультет по специальности "экономика и организация строительства" с присвоением квалификации "Инженер-экономист". Трудовую деятельность начала в 1978 г. на Коммунарском металлургическом заводе в должности техника по труду лаборатории научной организации труда, затем экономиста планово-экономического отдела УКСа. В 1980 г. переехала в Новый Уренгой (ЯНАО), где стала работать в горисполкоме. В 1994 г. возглавила город. Занимала этот пост до 2000 г. В октябре 2000 г. – декабре 2001 г. – первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, глава Экономический Совет округа. После перешла в Госдуму, депутатом которой была до 2010 г. После ухода из нижней палаты российского парламента стала губернатором Югры, пребывает на этом посту до сих пор.

Газопровод – отвод "КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск", Наталья Комарова, Павел Завальный(2021)|Фото: Накануне.RU

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Губернатор Югры отмечает день рождения на работе

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Теги: Наталья Комарова, день рождения



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