В Миассе пенсионеров, вышедших на защиту сквера, оттесняли сотрудники службы судебных приставов

В Миассе жители вышли на акцию протеста в защиту сквера между домами по улице Орловская. Пенсионеры пытались заблокировать строительную технику, но их оттеснили сотрудники правоохранительных органов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жителей, на месте сквера хотят установить десять мусорных баков.

"Власть вышла против своего народа с экскаваторами и грузовыми машинами! Против бабулек и детей вызвали даже полицию! Почему власти не хотят слушать мнение жителей и прийти к компромиссу? Почему в Миассе местные органы власти не слышат, и не хотят услышать жителей своего города", - сообщили жители в сообществе "Текслер, помоги".

Жители обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой вмешаться в ситуацию.