Сборная России поднялась с 37-го на 33-е место в рейтинге FIFA

Сборная России поднялась на четыре строчки, с 37-го на 33-е место, в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), сообщается на официальном сайте организации.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии (1832 очка), следом идёт команда Бразилии (1820), замыкает тройку недавний триумфатор Лиги наций сборная Франции (1779). В пятёрке также Италия (1750) и Англия (1750).

Напомним, что в октябре во встречах отборочного этапа на Чемпионат мира–2022 сборная России добыла две победы в двух матчах: против Словакии (1:0) и Словении (2:1). Подопечные Валерия Карпина поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. В ноябре сборная России завершит групповой этап матчами с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Следующая версия рейтинга национальных сборных FIFA будет опубликована 25 ноября.