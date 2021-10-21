Песков: Для регистрации вакцины "Спутник V" в Европе остались технические формальности

В Кремле считают невозможным и ненужным подключать свой ресурс к процессу сертификации вакцины "Спутник V" в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, работа по регистрации российского препарата за рубежом в настоящий момент ведется. Песков добавил, что сейчас речь идет исключительно о технических формальностях, и они будут решены.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что "по-прежнему европейское ведомство говорит о нехватке некоторой информации", передает ТАСС.

Ранее Reuters сообщило, что Европейский регулятор по лекарственным препаратам (EMA) едва ли примет решение об одобрении в ЕС "Спутника V" раньше первого квартала 2022 года.

По словам источника, регулятору сейчас для принятия решения не хватает определенного пакета документации. Неизвестно, по какой причине эти сведения до сих пор не получены EMA.