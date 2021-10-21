Ольга Четверикова: ВОЗ изменила понятие здравоохранения

21 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
Кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова (2015) | Фото: oko-planet.su

Ольга Четверикова: ВОЗ изменила понятие здравоохранения

ВОЗ подменяет науку и переходит на методы, характерные для инквизиции. Об этом заявила директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова на II пресс-конференция Информационной группы чрезвычайного реагирования.

"ВОЗ сейчас пытается изменить понятие здравоохранения: то есть это уже не как лечение, а как профилактика с помощью вакцины. ВОЗ меняет понятие вакцин, они готовятся ввести новый термин – о том, что вакцинация предполагает введение генетических материалов", - сказала эксперт.

Изменение понятия вакцины ранее произошло в США. Американская компания, издатель справочников и лексических словарей, Merriam-Webster, Inc, которая является филиалом Encyclopеdia Britannica, Inc., тихо изменила определение термина "вакцина", подогнав его под новые технологии. Туда добавили "препарат генетического материала (например, нить синтезированной мессенджерной РНК), который используется клетками организма для получения антигенного вещества".

В начале года ВОЗ изменила и понятие коллективного иммунитета, постановив, что он достигается только вакцинацией.

Четверикова подчеркивает, что легитимизацией новой системы глобального управления должно стать готовящееся Пандемическое соглашение, которое передает руководство глобальному координирующему центру. А что касается инквизиции, о которой упомянула Четверикова, то это не такая уж натяжка, потому что само наличие "ковид-диссидентов", в которых записали всех сомневающихся в официальной версии, предполагает наличие "правильной" идеологии.

В сентябре в лице главы Минздрава РФ Михаила Мурашко российское руководство подписалось под послушанием ВОЗ и принципом единого здоровья людей и животных.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ольга Четверикова: ВОЗ изменила понятие здравоохранения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ВОЗ, здравоохранение, Ольга Четверикова, вакцина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети