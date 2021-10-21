Ольга Четверикова: ВОЗ изменила понятие здравоохранения

ВОЗ подменяет науку и переходит на методы, характерные для инквизиции. Об этом заявила директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова на II пресс-конференция Информационной группы чрезвычайного реагирования.

"ВОЗ сейчас пытается изменить понятие здравоохранения: то есть это уже не как лечение, а как профилактика с помощью вакцины. ВОЗ меняет понятие вакцин, они готовятся ввести новый термин – о том, что вакцинация предполагает введение генетических материалов", - сказала эксперт.

Изменение понятия вакцины ранее произошло в США. Американская компания, издатель справочников и лексических словарей, Merriam-Webster, Inc, которая является филиалом Encyclopеdia Britannica, Inc., тихо изменила определение термина "вакцина", подогнав его под новые технологии. Туда добавили "препарат генетического материала (например, нить синтезированной мессенджерной РНК), который используется клетками организма для получения антигенного вещества".

В начале года ВОЗ изменила и понятие коллективного иммунитета, постановив, что он достигается только вакцинацией.

Четверикова подчеркивает, что легитимизацией новой системы глобального управления должно стать готовящееся Пандемическое соглашение, которое передает руководство глобальному координирующему центру. А что касается инквизиции, о которой упомянула Четверикова, то это не такая уж натяжка, потому что само наличие "ковид-диссидентов", в которых записали всех сомневающихся в официальной версии, предполагает наличие "правильной" идеологии.

В сентябре в лице главы Минздрава РФ Михаила Мурашко российское руководство подписалось под послушанием ВОЗ и принципом единого здоровья людей и животных.