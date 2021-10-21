21 Октября 2021
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Политика В России
булава баллистическая ракета морского базирования запуск (2012) | Фото:

Атомная подлодка "Князь Олег" выполнила пуск ракеты "Булава" из Белого моря

Атомная подлодка проекта 955-А "Борей-А" "Князь Олег" выполнила в Белом море пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает Минобороны РФ.

Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке. Боевые блоки ракеты поразили цели в расчетное время.

Запуск проведен в рамках программы государственных испытаний подлодки. АПЛ "Князь Олег" планируют передать в боевой состав ВМФ России до конца года.

В прошлом году американский журнал Popular Mechanics назвал залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах" превью конца цивилизации.

12 декабря 2020 года АПЛ впервые осуществила запуск сразу четырех ракет "Булава" в акватории Охотского моря. Ракеты поразили все намеченные цели на полигоне "Чижа" в Архангельской области. Пуск был осуществлен на дальность свыше 5,5 тыс. км, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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Атомная подлодка "Князь Олег" выполнила пуск ракеты "Булава" из Белого моря

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Теги: подлодка князь олег, булава, белое море



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