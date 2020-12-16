В США назвали испытание "Булавы" "превью конца цивилизации"

Американский журнал Popular Mechanics назвал залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах" превью конца цивилизации.

12 декабря АПЛ впервые осуществила запуск сразу четырех ракет "Булава" в акватории Охотского моря. Ракеты поразили все намеченные цели на полигоне "Чижа" в Архангельской области.

Пуск был осуществлен на дальность свыше 5,5 тыс. км, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Как пишет издание, ракеты пролетели почти над всей территорией России, от места к северу от Японии до места возле Финляндии. Авторы материала подчеркнули, что "хорошо, что это было всего лишь испытание", пишет Regnum

Журнал отметил, что ракеты "Булава" при пуске из Охотского моря могут достичь большей части США к западу от Миссисипи, а при пуске из Белого моря — другую часть американского государства, к востоку от реки.