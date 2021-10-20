Из-за взрыва в ТЦ "Атлас" под Воронежем возбудили дело

По факту взрыва в торговом центре "Атлас" в городе Павловск возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом" и "незаконный оборот взрывчатых веществ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Инцидент произошел 19 октября около 23.30. Никто не пострадал. Само помещение получило серьезные повреждения.

"В настоящее время следователями и криминалистами регионального управления СК продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымаются видеозаписи с камер наблюдения, будет назначен комплекс необходимых экспертиз, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех без исключения обстоятельств произошедшего и причин, им предшествовавших. Следствием и сотрудниками оперативных служб проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления, и его задержание", - говорится в сообщении СКР.

По данным telegram-канала 112, cамодельное взрывное устройство якобы было установлено снаружи здания. Его на подоконнике окна на первом этаже оставил неизвестный мужчина. За окном находится кабинет бухгалтерии управляющей компании "Атлас Инженеринг".