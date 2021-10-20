Из-за взрыва в ТЦ "Атлас" под Воронежем возбудили дело

20 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО В России Воронежская область
взрыв, тц атлас, воронежская область (2021) | Фото: voronezh.sledcom.ru

Из-за взрыва в ТЦ "Атлас" под Воронежем возбудили дело

По факту взрыва в торговом центре "Атлас" в городе Павловск возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом" и "незаконный оборот взрывчатых веществ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Инцидент произошел 19 октября около 23.30. Никто не пострадал. Само помещение получило серьезные повреждения.

"В настоящее время следователями и криминалистами регионального управления СК продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымаются видеозаписи с камер наблюдения, будет назначен комплекс необходимых экспертиз, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех без исключения обстоятельств произошедшего и причин, им предшествовавших. Следствием и сотрудниками оперативных служб проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления, и его задержание", - говорится в сообщении СКР.

взрыв, тц атлас, воронежская область(2021)|Фото: voronezh.sledcom.ru

По данным telegram-канала 112, cамодельное взрывное устройство якобы было установлено снаружи здания. Его на подоконнике окна на первом этаже оставил неизвестный мужчина. За окном находится кабинет бухгалтерии управляющей компании "Атлас Инженеринг".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Из-за взрыва в ТЦ "Атлас" под Воронежем возбудили дело

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: взрыв, тц атлас, воронежская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.10.2021 07:57 Мск В ТЦ под Воронежем произошел взрыв


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети