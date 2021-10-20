В ТЦ под Воронежем произошел взрыв

В Воронежской области произошел взрыв в торговом центре "Атлас". Пострадавших нет.

ЧП случилось около 23.30 мск вторника в городе Павловск, были повреждены застекление и обшивка здания, пишет Regnum. Возгорания в результате взрыва не было.

Здание не было газифицировано, сообщил РИА Новости дежурный газовой службы Павловского района. Причины случившегося устанавливаются.

Отметим, что в 12 августа вечером в Воронеже взорвался автобус ПАЗ, подъехавший к остановке для посадки и высадки пассажиров. Пострадали 22 человека. Автобус также не был газифицирован, не найдено и следов взрывчатки. Отрабатывалось множество версий, но приоритетная так и не названа. На сегодняшний день следствие не сообщало о задержании подозреваемых либо о раскрытии странного взрыва.