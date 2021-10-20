20 Октября 2021
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Общество Челябинская область
Врач в кабинете компьютерной томографии в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Минздрав: В Челябинской области есть резерв коечного фонда для пациентов с коронавирусом

В Челябинской области высокий процент занятости коек связан с госпитализацией пациентов, у которых коронавирус протекает не только в тяжелой форме, но и со средней тяжестью. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова на совещании сообщила, что в семи регионах заняты больше 95% коронавирусных коек, в том числе в Челябинской области.

В настоящий момент на Южном Урале под пациентов с коронавирусной инфекцией оснащено 8 тыс. 723 койки, есть резервный фонд.

"Свободный коечный фонд есть. Мы не только тяжелых пациентов принимаем, но и со средней тяжестью, и оказываем максимальную помощь всем обратившимся. Резервный фонд остается. Ежедневно происходят выписка пациентов и приемка новых. Все в рабочем порядке. Также пациентам оказывается плановая медицинская помощь", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе минздрава.

Если в первую и вторую волну коронавируса большая часть больниц в регионе была перепрофилирована под коронавирус, то сейчас, как сообщили в министерстве, большое количество больниц оказывают плановую медицинскую помощь.

Напомним, 11 ноября 2020 года в Челябинской области начала работать новая областная инфекционная больница, построенная за 74 дня. На строительство больницы из бюджета области было выделено 1,9 млрд руб., ещё 550 млн направлено на оснащение медицинского учреждения. Это самая крупная больница в области. Здесь развернуто 360 коек, из них 40 реанимационных для пациентов с коронавирусом. Весной 2021 года в Челябинском областном инфекционном центре построили три новых корпуса на 54 койки, но в случае объявления режима повышенной готовности при неблагоприятной эпидемиологической ситуации здесь можно будет развернуть 216 ковидных коек, в режиме чрезвычайной ситуации – более 280. С вводом новых корпусов мощность инфекционной больницы в режиме чрезвычайной ситуации составит порядка 750 коек.

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Минздрав: В Челябинской области есть резерв коечного фонда для пациентов с коронавирусом

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Теги: коронавирус, минздрав, койки, пациенты,



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