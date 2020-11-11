Под Челябинском открыли новый инфекционный госпиталь, построенный всего за 74 дня

В Челябинской области начала работать новая областная инфекционная больница, построенная за 74 дня. Как передает корреспондент Накануне.RU, на открытие медицинского учреждения приехали губернатор региона Алексей Текслер и первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

Лишь 21 августа на строительной площадке в Малой Сосновке забили первую сваю, а в начале ноября строители уже сдали объект. Несколько дней потребовалось, чтобы навести порядок, привезти и установить медицинское оборудование и мебель. И вот уже завтра больница примет первых пациентов.

На строительство больницы из бюджета области было выделено 1,9 млрд руб., ещё 550 млн направлено на оснащение медицинского учреждения – закуплено самое современное оборудование. Улице, на которое построен центр, присвоено название "Героев медиков".

Министр здравоохранения региона Юрий Семёнов рассказал, что это самая крупная больница в области. Уже сейчас здесь развернуто 360 коек, из них 40 реанимационных для пациентов с коронавирусом. В случае экстренной необходимости здесь можно будет развернуть 482 койки.

После презентации губернатор и замминистра здравоохранения РФ осмотрели новую больницу, которая оснащена по современным требованиям. Здесь открыты операционные, диагностическое отделение, гемотрансфузионный кабинет, лаборатория, дезинфекционное отделение, аптека и общежитие для медиков. Каждое крыло больницы можно будет использовать для лечения больных с различными инфекциями.

После осмотра Алексей Текслер и Игорь Каграманян пообщались с медицинскими работниками и поблагодарили их за работу.

Алексей Текслер напомнил, что решение о строительстве принималось летом, когда в регионе был низкий уровень заболеваемости.

"Сроки, конечно, очень сжатые и я благодарю строителей за этот объект. Решение было принято очень вовремя. Летом у нас был самый низкий уровень заболеваемости после первой волны и мы решение принимали именно в это время, понимая все риски. В целом, когда мы в 2019 остановили оптимизацию медицины, задача по дополнительным койкам была поставлена. Мы почти 2,5 тысяч коек нарастили за это время. В основном это было сделано за счёт тех ресурсов, которые были до этого. Понятно, что нужны новые объекты. С советских времён в регионе такие объекты не строились. Это важная, долгожданная больница, она повлияет на качество медицинской помощи. Я не только говорю про ковид", - подчеркнул он.

Одновременно с вводом этой больницы областные власти вернут в плановую медицину часть ковидной базы. "Это особенно важно, когда мы говорим о болезнях кровообращения, сердечно-сосудистых. Мы наблюдаем, что есть определенные проблемы и сложности, связанные с оказанием помощи для пациентов с болезнями систем кровообращения. Эта больница - не просто шаг вперёд для лечения ковидных больных, это очень важно для того, чтобы плановая медицинская помощь оказывалась своевременно и в полном объеме для жителей Челябинской области", - отметил Алексей Текслер.

За короткий срок удалось не только построить больницу, но и сформировать штат медперсонала – это около 300 человек. Большая часть – это сотрудники ОКБ №3, а также персонал, который был привлечен из других баз.

"Мы мобилизовали серьезные ресурсы. Дефицит врачебных кадров существует, и очень важно, что возвращаются врачи в медицину, которые уходили. Здесь койки, которые будут принимать основной удар на себя ковидных больных", - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер сообщил, что в настоящий момент рассматривается вопрос о строительстве ещё трёх корпусов. "Продолжим расширение базы в Малой Сосновке", - отметил он.

Первый замминистра здравоохранения РФ отметил, что проект челябинской больницы в случае необходимости будет тиражироваться и в других регионах.

"Алексей Леонидович очень своевременно и оперативно принял это решение. Использован самый современный проект. Удалось пообщаться с теми, кому здесь предстоит работать. Они говорят о том, что учтены все самые современные технологии с точки зрения оказания качественной медицинской помощи пациентам, которые в этом нуждаются. И что очень важно - безопасность как для пациентов, так и для медицинских работников. Учтены разного рода ситуации в условиях эпидемиологической ситуации – лепестковая система позволяет полностью изолировать потоки. Очень важно, что очень быстро и качественно сформирован штат медицинских работников по всем специальностям. Очень хороший, современный проект. Я уверен, что он будет тиражироваться и в других регионах нашей страны в случае необходимости", - заявил он.