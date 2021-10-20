20 Октября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут (2009) | Фото: Накануне.ru

Югра получит инфраструктурный кредит на научно-технологический центр

Югра получит инфраструктурный кредит на строительство в Сургуте научно-технологического центра (НТЦ), передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Общий бюджет проекта составляет 52 млрд 618 млн руб. Из них около 6 млрд руб. будет получено из федерального бюджета в виде инфраструктурного кредита", - сказал ТАСС заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин.

Планируется поэтапное строительство объектов НТЦ, работы будут завершены в январе 2031 г. Оформлено право пользования земельными участками, предназначенными для НТЦ, утверждены проект планировки и проект межевания территории. На завершающей стадии находятся работы по вертикальной и горизонтальной планировке территории, разработке проектно-сметной документации объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, берегоукрепления и набережной.

"Проектно-изыскательские работы на объектах НТЦ запланированы на 2022-26 гг., а строительно-монтажные – на 2024-30 гг.", - отметил замглавы региона.

В состав центра войдут 20 объектов. Среди них – центр высоких биомедицинских технологий, университет, технопарк, центры коллективного пользования, студенческие общежития, жилье для сотрудников научно-технологического центра, конгрессно-выставочный центр, центр обработки данных, отель, офисные помещения, многофункциональный центр, а также университетская школа, лицей, два детских сада, центр развития талантов, спортивный центр, медицинская клиника.

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Югра получит инфраструктурный кредит на научно-технологический центр

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Теги: Научно-технологический центр, Сургут, инфраструктурный кредит



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