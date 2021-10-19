СКР подтвердил смерть трех человек в Кургане от отравления суррогатным алкоголем, задержан продавец

Следственный комитет подтвердил отравление шести жителей Зауралья суррогатным алкоголем. Все они были госпитализированы в сентябре, но троих из них спасти не удалось.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи установили личность продавца, сбывавшего алкоголь с метиловым спиртом, - им оказался 56-летний житель Кургана, сообщили в СУ СКР по Курганской области.

"В ходе обыска в квартире и автомобиле злоумышленника было обнаружено и изъято около 60 литров суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для его дальнейшего сбыта. Мужчине предъявлено обвинение, - сообщили в СКР. - В настоящее время по делу проводятся судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

Напомним, Зауралье стало уже третьим регионом, где в последнее время выявлено массовое отравление суррогатным спиртом. Ранее сообщалось, что в Свердловской области 18 человек умерли от отравления, до этого – 35 скончались в Оренбуржье по той же причине.