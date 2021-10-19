19 Октября 2021
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Общество Москва
Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Собянин ввел новые антиковидные ограничения в Москве

Столичные власти вводят новые антиковидные ограничения и требования. О них сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения, но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует", - отметил глава города.

Итак, теперь предприятия, которые обязаны вакцинировать определенный процент сотрудников, получают новую минимальную отметку – не менее 80% работников. Первую дозу сотрудники должны получить до 1 декабря, вторую – до 1 января.

С 25 октября до 25 февраля 2022 г. москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь перейти на домашний режим. Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе разрешаются, работающие граждане вправе оформить больничный.

От домашнего режима освобождаются те пожилые москвичи, которые прошли вакцинацию или переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

C 25 октября по 25 февраля работодатели Москвы обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников.

"Повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь", - добавил Собянин.

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Собянин ввел новые антиковидные ограничения в Москве

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Теги: сергей собянин, ограничения, локдайн, пандемия



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