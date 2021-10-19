19 Октября 2021
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Общество Челябинская область
Волонтерский центр РМК Сила Урала (2021) | Фото: РМК

На Урале появился самый крупный региональный Волонтерский центр РМК

В Челябинске на Всероссийском образовательном молодёжном форуме "Территория смыслов" состоялась презентация Волонтерского центра РМК "Сила Урала", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Особенно актуальной поддержка добровольцев стала в период пандемии: из-за локдауна многие лишились работы, люди не могли даже купить продукты. Огромную помощь пострадавшим от коронавируса оказали добровольцы ресурсного центра "Сила Урала", волонтёры Русской медной компании и Благотворительный фонд РМК. Они организовали доставку продуктовых наборов, медикаментов и СИЗ инвалидам, многодетным семьям и людям, оставшимся без работы. Так сформировался фундамент Волонтёрского центра РМК "Сила Урала". Его учредителем выступил Благотворительный фонд РМК.

Волонтерский центр РМК Сила Урала(2021)|Фото: РМК

"Благотворительный фонд РМК поддерживает добровольцев ресурсного центра «Сила Урала» уже два года. И мы давно понимали, что необходимо создание Волонтёрского центра Русской медной компании, так как масштабы помощи с каждым годом только увеличиваются. В июле 2020-го года, когда в Нижних Сергах произошло наводнение, мы одними из первых привезли пострадавшим питьевую воду и продуктовые наборы. В 2021-м году во время наводнения в Верхней и Нижней Салде волонтёры помогали разбирать завалы и выкачивать воду из погребов. Также в период летних пожаров добровольцы помогали сотрудникам МЧС бороться со стихией", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

В рамках форума "Территория смыслов" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Благотворительным фондом РМК, Волонтёрским центром РМК "Сила Урала" и Главным управлением молодежной политики Челябинской области. Соглашение позволит проводить больше совместных проектов.

"Соглашение позволяет нам не только закрепить сотрудничество с крупной компанией, которая в большом объёме поддерживает социальные проекты в Челябинской области, но и благодаря синергетическому эффекту сделать жизнь в территориях присутствия РМК лучше", - считает начальник главного управления молодёжной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.

Волонтерский центр РМК Сила Урала(2021)|Фото: РМК

Добровольческие штабы Волонтёрского центра будут созданы на предприятиях Русской медной компании, чтобы оказывать необходимую помощь в территориях присутствия. Также добровольцы Волонтёрского центра РМК смогут принимать участие в федеральных проектах и форумах по всей стране. Более чем за год актив центра вырос до 10 000 человек.

"Подписание соглашения даст возможность продуктивно и совместно реализовывать волонтёрские и общественные проекты на территории Челябинской области, а особенно на территориях присутствия РМК. Это и совместное обучение волонтёров, и формирование добровольческих команд, и вовлечение жителей области в добровольческие акции", - подчеркнул директор Волонтёрского центра РМК Владислав Овчинников.

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На Урале появился самый крупный региональный Волонтерский центр РМК

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Теги: волонтерский центр, РМК,



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