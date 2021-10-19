19 Октября 2021
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Политика За рубежом
(2017) | Фото: Getty Images

Госдеп: Политика НАТО в отношении России останется неизменной

Политика НАТО в отношении России останется неизменной, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

Он пояснил, что альянс будет сдерживать "агрессию" и оставлять открытой дверь для "диалога", пишет Regnum.

За прочими комментариями относительно решения России закрыть представительства НАТО в Москве Прайс посоветовал обращаться к Североатлантическому альянсу.

Ранее НАТО решило сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на "враждебную деятельность" Москвы.

18 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО, прекращает работу информационного бюро НАТО в Москве, а также приостанавливает работу военной миссии альянса.

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Госдеп: Политика НАТО в отношении России останется неизменной

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Теги: нато, россия, госдеп



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