Госдеп: Политика НАТО в отношении России останется неизменной

Политика НАТО в отношении России останется неизменной, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

Он пояснил, что альянс будет сдерживать "агрессию" и оставлять открытой дверь для "диалога", пишет Regnum.

За прочими комментариями относительно решения России закрыть представительства НАТО в Москве Прайс посоветовал обращаться к Североатлантическому альянсу.

Ранее НАТО решило сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на "враждебную деятельность" Москвы.

18 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО, прекращает работу информационного бюро НАТО в Москве, а также приостанавливает работу военной миссии альянса.