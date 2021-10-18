Россия приостанавливает работу представительства при НАТО
Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, Россия прекращает работу информационного бюро НАТО в Москве, а также приостанавливает работу военной миссии альянса в Москве.
Лавров заявил, что в НАТО не объяснили причин лишения аккредитации российских дипломатов, передает РИА Новости.
6 октября в НАТО решили сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов.