Россия приостанавливает работу представительства при НАТО

Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия прекращает работу информационного бюро НАТО в Москве, а также приостанавливает работу военной миссии альянса в Москве.

Лавров заявил, что в НАТО не объяснили причин лишения аккредитации российских дипломатов, передает РИА Новости.

6 октября в НАТО решили сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов.