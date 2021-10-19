В Пензе в автоаварии со скорой помощью погибла пациентка

Машина скорой помощи попала в автоаварию в Пензе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МВД по региону, автомобиль медиков ехал с включенными звуковым и световым сигналами. ДТП случилось 18 октября в 21:05 мск на перекрестке улиц Ростовская и Терновского.

Водитель скорой помощи выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем LADA Granta.

После столкновения автомобиль медиков опрокинулся на бок. 67-летняя пациентка скончалась на месте.