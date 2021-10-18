Глава Губкинского подал документы на конкурс по выборам мэра

18 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ямало-Ненецкий АО
Андрей Гаранин (2021) | Фото: t.me/garanin_a_m

Глава Губкинского подал документы на конкурс по выборам мэра

Глава Губкинского Андрей Гаранин подал документы на конкурс по выбору мэра города, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Сегодня важный для меня день: подал документы на конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Губкинского", - написал Гаранин в своих соцсетях.

Приём документов начался 2 октября, закончится он в 17.00 21 октября. Конкурс состоится в 13.00 22 октября.

Напомним, заместитель гендиректора "РН-Пурнефтегаз" Андрей Гаранин официально вступил в должность главы Губкинского в конце сентября 2018 г. Занимавший этот пост ранее Сергей Бурдыгин ушёл в отставку после того, как был пойман нетрезвым за рулём.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Губкинского подал документы на конкурс по выборам мэра

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Гаранин, Губкинский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.09.2018 18:30 Мск Андрей Гаранин вступил в должность главы Губкинского
Ранее 26.09.2018 15:15 Мск На должность главы Губкинского претендуют шесть человек: двое отказались от участия
Ранее 07.09.2018 09:15 Мск В Губкинском, где мэр попался пьяным за рулем, выберут нового главу
Ранее 03.08.2018 10:35 Мск Пойманный пьяным за рулем ямальский мэр ушел в отставку
Ранее 31.07.2018 16:26 Мск Глава Губкинского предстанет перед судом за пьяную езду


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Цены на aoc 24v2q экспресс доставка в магазине www.mvideo.ru