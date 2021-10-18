Глава Губкинского подал документы на конкурс по выборам мэра

Глава Губкинского Андрей Гаранин подал документы на конкурс по выбору мэра города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня важный для меня день: подал документы на конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Губкинского", - написал Гаранин в своих соцсетях.

Приём документов начался 2 октября, закончится он в 17.00 21 октября. Конкурс состоится в 13.00 22 октября.

Напомним, заместитель гендиректора "РН-Пурнефтегаз" Андрей Гаранин официально вступил в должность главы Губкинского в конце сентября 2018 г. Занимавший этот пост ранее Сергей Бурдыгин ушёл в отставку после того, как был пойман нетрезвым за рулём.