От осложнений после коронавируса умер Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщила его семья в фейсбуке.

По словам родных, 84-летний Пауэлл был полностью привит от COVID-19.

Миру Пауэлл запомнился своим выступлением в Совете безопасности ООН в 2003 году, на котором он продемонстрировал пробирку, якобы содержащую образцы иракского химического оружия, доказывая тем самым необходимость проведения военной операции в Ираке. Позднее после свержения правительства Саддама Хусейна никакого оружия массового уничтожения в стране найдено не было.