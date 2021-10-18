18 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
кот, кошка (2018) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале водитель устроил ДТП из-за прыгнувшей на него кошки

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о ДТП, случившемся из-за прыгнувшей на водителя кошки. В аварии тяжелые травмы получил мотоциклист.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 32-летний житель Верхней Пышмы. Вечером 24 июня он возвращался с дачи на личном автомобиле, вместе с ним ехали его родственники, которые находились на заднем сидении. А переднее было отдано кошке, которую перевозили без переноски и везли к ветеринару.

В дороге водитель отвлекся на кошку, которая прыгнула ему на колени, и выехал на встречную полосу, где сбил мотоциклиста. В результате последний получил многочисленные травмы, квалифицированные как тяжкий вред его здоровью.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Березовский городской суд.

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На Среднем Урале водитель устроил ДТП из-за прыгнувшей на него кошки

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Теги: ДТП, кошка, суд



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