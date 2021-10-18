Продавцов поддельных сертификатов о вакцинации задержали в Подмосковье

В подмосковной Электростали задержали двух медработников и шестерых посредников по уголовному делу о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и получении взяток.

Как сообщает пресс-служба Росздравнадзора по Москве и Московской области, преступная группа за денежное вознаграждение вносила фиктивные сведения о вакцинации граждан в Единый портал госуслуг.

Установлено, что услугами воспользовались не менее тысячи человек, идет работа по их идентификации.

Также известно, что в преступной схеме были задействованы должностные лица еще нескольких медучреждений Подмосковья.

Выдача поддельных справок грозит преступникам до двух лет лишения свободы. Однако и заказчик такой услуги тоже не освобожден от ответственности, ему могут назначить наказание в виде штрафа и ограничения свободы.