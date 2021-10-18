На размер фактической инфляции будут проиндексированы все соцвыплаты в 2022 году - Минфин

В 2022 году все социальные выплаты, подлежащие индексации, будут проиндексированы на фактическую инфляцию 2021 года, несмотря на то, что она складывается выше прогноза, который ранее закладывался в бюджет. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать на размер фактической инфляции материнский капитал, но о повышении по такой же схеме других выплат речи не было.

Напомним, ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на конец года с 5,8% до 7,4%.