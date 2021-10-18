Южноуральцы, до смерти избившие случайного прохожего, получили сроки в колонии

В Челябинске двух 20-летних жителей региона приговорили к срокам в колонии строгого режима по обвинению в разбойном нападении и причинении смерти случайному прохожему, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что ночью в апреле текущего года у подъезда одного из домов обвиняемые подошли к ранее незнакомому 40-летнему потерпевшему и беспричинно начали его избивать. После этого они забрали его личные вещи. От полученных травм мужчина скончался.

Суд приговорил их к 12 и 15 годам в колонии строгого режима. Также с осужденных в пользу представителей погибшего взыскано более 1,1 млн рублей.