В Екатеринбурге пассажиры автобуса получили травмы, когда водитель резко затормозил

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Пострадали четыре человека.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась в воскресенье около дома №48 на проспекте Ленина: водитель автобуса "Нефаз" 27-го маршрута резко затормозил, из-за чего пассажиры упали на пол салона. В результате происшествия пострадали женщины 27, 36, 69 и 77 лет, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения Екатеринбурга.

Как выяснили в ГИБДД, за рулем автобуса был 57-летний мужчина со стажем вождения в 30 лет. По его словам, во время движения от остановочного комплекса перед автобусом неожиданно остановилась машина. Водитель применил экстренное торможение, в результате чего пассажиры, которые находились в салоне, упали.

Сейчас Госавтоинспекция проводит дознание по факту инцидента.