Первая нитка "Северного потока 2" заполнена техническим газом

Первая нитка газопровода "Северный поток 2" заполнена техническим газом.

В заявлении оператора стройки Nord Stream 2 AG говорится, что нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.

Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа, передает "Интерфакс" со ссылкой на оператора.

Ранее сообщалось, что газопровод "Северный поток — 2" готов к запуску, сейчас власти РФ ожидают окончательного решения от Германии.

О завершении строительства газопровода "Северный поток-2" "Газпром" объявил в начале сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что процесс получения разрешения на запуск "Северного потока - 2" может занять около четырех месяцев.