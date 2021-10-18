18 Октября 2021
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Политика В России
Трубы для Северного потока-2, северный поток-2, OMK (2017) | Фото: nord-stream2.com

Первая нитка "Северного потока 2" заполнена техническим газом

Первая нитка газопровода "Северный поток 2" заполнена техническим газом.

В заявлении оператора стройки Nord Stream 2 AG говорится, что нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.

Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа, передает "Интерфакс" со ссылкой на оператора.

Ранее сообщалось, что газопровод "Северный поток — 2" готов к запуску, сейчас власти РФ ожидают окончательного решения от Германии.

О завершении строительства газопровода "Северный поток-2" "Газпром" объявил в начале сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что процесс получения разрешения на запуск "Северного потока - 2" может занять около четырех месяцев.

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Первая нитка "Северного потока 2" заполнена техническим газом

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Теги: северный поток-2, первая нитка



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