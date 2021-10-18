В Приамурье подожгли памятник воинам Великой Отечественной войны

В Амурской области полиция ищет виновных в возгорании памятника воинам Великой Отечественной войны.

Инцидент произошел в поселке городского типа Ерофей Павлович, сообщили в региональном УМВД.

Уточняется, что около памятника сгорели венки, монумент покрыт копотью, пишет Regnum.

Ранее в Миассе городской суд отправил под арест бомжа, сушившего промокшие носки на "Вечном огне" у мемориала "Скорбящая мать". Изначально СКР вменял бездомному вандализм, но позже о деле узнал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, и теперь, по даннымСМИ, бомжу вменяют уже "реабилитацию нацизма".