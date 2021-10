В Нидерландах трибуна с болельщиками "Витесса" обрушилась после футбольного матча

Накануне "Витесс" в Неймегене победил местный "НЕК" со счётом 1:0 в рамках 9-го тура высшего дивизиона чемпионата Нидерландов. После игры выигравшие футболисты подошли к гостевым трибунам, чтобы поблагодарить своих фанатов за поддержку. Болельщики радовались и подпрыгивали, но трибуна не выдержала и обрушилась. Инцидент попал на видео. О пострадавших не сообщается.

NEC vs Vitesse Netherlands. The away supporters stand collapses .video pic.twitter.com/YVBmJzpwUH