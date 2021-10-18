18 Октября 2021
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Политика За рубежом
газопровод, труба, россия (2017) | Фото: lipetskmedia.ru

В Германии призвали к диалогу с Москвой по поставкам газа

Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" Роберт Хабек призвал правительство Германии обсудить с Москвой ситуацию на газовом рынке в Европе.

Политик отметил, что в настоящий момент газовые хранилища Германии не полностью заполнены, а спрос на топливо остается высоким, пишет Regnum.

Хабек также подчеркнул, что, с точки зрения "зеленых", проект "Северный поток - 2" пока не может получить разрешение на эксплуатацию в связи с доработанной Газовой директивой ЕС.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа, вероятно, будет закупать больше российского газа, чем рассчитывала и чем предусматривали прежние контракты.

Боррель указал, что дополнительный газ, вероятно, Европа будет получать по газопроводу "Северный поток-2".

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В Германии призвали к диалогу с Москвой по поставкам газа

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Теги: германия, россия, поставки газа



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