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Политика Свердловская область
Дмитрий Ионин (2019) | Фото: Накануне.RU

Ионин стал заместителем свердловского губернатора

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Ионин сегодня приступил к выполнению обязанностей заместителя губернатора Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона

Ионин будет курировать работу министерства цифрового развития и связи, министерства инвестиций и развития.

Заместитель губернатора также будет выстраивать взаимодействие указанных министерств с органами федеральной власти для привлечения средств по программам, связанными с цифровым развитием и отраслям, которые будут выбраны приоритетными с точки зрения инвестиционной деятельности.

Дмитрий Ионин родился в Екатеринбурге 25 января 1985 года, в 2005 году окончил факультет международных отношений Уральского государственного университета. В 2011 и 2016 годах был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области, с 1 ноября 2017 года работал в составе депутатского корпуса Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.

Во время предвыборной кампании этого года он снялся с выборов в парламент по Березовскому одномандатному округу № 170, где конкурировал с кандидатом от "Единой России" Сергеем Чепиковым. Ионин заявлял, что столкнулся с "бандитскими методами" в округе. Так, неизвестные подожгли автомобиль мобильной приемной кандидата, сообщалось, что это могли сделать политические оппоненты депутата через неких представителей банды "четырехсотых".

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Ионин стал заместителем свердловского губернатора

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Теги: дмитрий ионин, заместитель губернатора, снялся с выборов



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