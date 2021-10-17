18 Октября 2021
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Происшествия В России За рубежом
сауна проверка Екатеринбург (2016) | Фото: УМВД Екатеринбург

Погибшие в Албании туристы из России могли отравиться хлоркой

Россияне, тела которых были накануне обнаружены в сауне отеля Албании, по данным Albanian Daily News, могли отравиться хлором.

Сообщается, что незадолго до своей смерти туристы попросили разрешение воспользоваться внутренним бассейном отеля, который на неделю был закрыт. После просьбы сотрудник отеля обработал бассейн хлоркой. Полиция Албании подозревает, что дозировка хлора превысила норму. Полицейские возьмут образцы воды из бассейна.

В МИД РФ Накануне.RU сообщили, что подтверждают факт гибели четырех российских граждан в отеле в районе города Кавая.

"Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян. Родственники погибших извещены. Предстоит репатриация тел на родину", - говорится в сообщении.

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Погибшие в Албании туристы из России могли отравиться хлоркой

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Теги: албания, туристы, сауна



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