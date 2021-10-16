В албанской деревне нашли мертвыми туристов из России

Туристы из России найдены мертвыми в отеле в деревне Керрет в северной части Албании.

По данным местных СМИ, двое мужчин и две женщины из России задохнулись в сауне отеля, где они проводили отпуск. Погибшим было от 31 до 58 лет.

Telegram-канал Shot опубликовал список погибших со ссылкой на местные издания, это Екатерина Б., 31 год, Наталья Б., 58 лет, Сергей Б., 60 лет и Никита Б. (фамилия не такая, как у первых троих), 37 лет.

Данные о погибших переданы российским дипломатам.