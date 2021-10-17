17 Октября 2021
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Владимир Путин, президент, глава государства (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин предложил внедрить в регионы аналоги московского портала "Наш город"

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрять аналоги столичного портала "Наш город" в другие регионы страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Такое заявлениеон сделал в поздравительной телеграмме в честь десятилетия со дня основания сервиса.

"Поздравляю вас с десятилетием создания портала "Наш город". Он стал первым в России электронным сервисом, обеспечивающим грамотное и оперативное решение городских проблем, связанных с благоустройством территорий, ремонтом домов и дорог, совершенствованием социальной, транспортной инфраструктуры. Все прошедшие годы москвичи активно участвуют в жизни нашей столицы, поддерживают конструктивный диалог с властью для эффективного устранения недочётов и нарушений – без лишних бюрократических процедур и проволочек. И потому важно, чтобы и другие регионы широко внедряли у себя столь удобные, современные сервисы", - говорится в телеграмме.

Работникам и пользователям портала глава государства пожелал "успехов и всего наилучшего".

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Путин предложил внедрить в регионы аналоги московского портала "Наш город"

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Теги: наш город, электронный сервис, московский портал



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