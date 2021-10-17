17 Октября 2021
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нобелевская премия (2007) | Фото: www.blt.ru

Вячеслав Володин предложил создать процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил предусмотреть процедуру отзыва Нобелевской премии. Информация об этом опубликована в его официальном telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что вопросов не возникает, когда речь идет о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - ее вручают за достижения в конкретных областях, и понятно по каким критериям отобраны получатели премии. С премией мира такой ясности и критериев оценки нет. Он напомнил, что ранее такие критерии были: Альфред Нобель в своем завещании указывал, что премию будут вручать тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив.

Володин раскритиковал вручение премии Михаилу Горбачеву, политику Аун Сан Су Чи, экс-президенту США Бараку Обаме, премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Ал развязал гражданскую войну у себя в стране, грозил использовать против оппозиционного региона страны и его мирных жителей артиллерию

В частности, Володин напомнил, что правление Горбачева привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР. Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия.

"Политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи получила премию в 1991 году за борьбу за демократию и свободу. Спустя более чем четверть века, в августе 2018 года, миссия ООН обвинила правительство во главе с самой Аун Сан Су Чжи в геноциде мусульманской народности рохинджа. За что вручили премию экс-президенту США Бараку Обаме? За "чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями". Но премию Обама получил в первый же год президентства, когда о каких-либо результатах его работы говорить точно было преждевременно. Как показало время, его пребывание у власти - это "Арабская весна", революция в Ливии, которая привела к свержению законной власти и кровопролитной гражданской войне и тяжелейшим последствиям для народа этой страны. Вооруженные конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке. Все перечисленное не имеет никакого отношения к сотрудничеству между нациями. Но имеет - к Бараку Обаме", - высказался Володин.

Он заявил, что Нобелевская премия мира дискредитирована и вернуть к ней доверие может введение процедуры отзыва премии, в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека.

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Вячеслав Володин предложил создать процедуру отзыва Нобелевской премии мира

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Теги: Нобелевская премия мира, Вячеслав Володин, отзыв премии



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