Глава АТОР рассказала о состоянии туристов из перевернувшегося автобуса в Анталье

Состояние российских туристов, попавших в ДТП в турецкой Анталье, оценивается как хорошее. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Генконсульство РФ в Анталье подтвердило, что 7 россиян пострадали в ДТП с автобусом, они доставлены в больницу, передает РИА Новости.

"Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее", - указала Ломидзе.

Напомним, автобус с российскими туристами перевернулся в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, пострадали отдыхающие и экскурсовод. В автобусе ехали семь туристов из России, все они пострадали и госпитализированы для оказания первой помощи. После аварии туристам пришлось разбить лобовое стекло, чтобы покинуть перевернувшийся автобус.

Причиной аварии называют скользкую из-за дождя дорогу.

Автобус направлялся из Манавгата в туристический центр Соргун Шаттыенгель.