В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

Автобус с российскими туристами перевернулся в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, пострадали отдыхающие и экскурсовод.

В автобусе ехали семь туристов из России, все они пострадали и госпитализированы для оказания первой помощи.

Причиной аварии называют скользкую из-за дождя дорогу.

Автобус направлялся из Манавгата в туристический центр Соргун Шаттыенгель.

После аварии туристам пришлось разбить лобовое стекло, чтобы покинуть перевернувшийся автобус. На место происшествия были направлены бригады жандармерии, медиков и пожарных.

Все пострадавшие в ДТП находятся в удовлетворительном состоянии, передает Интерфакс.