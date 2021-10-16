В Воронежской области начал работать завод "KUHL-Восток"

Завод "KUHN Восток" открылся в Воронежской области. Это первое предприятие в России мирового лидера рынка прицепной и навесной техники для сельского хозяйства. Французский концерн - крупнейший в мире производитель кормосмесителей и дисковых косилок. Первый камень в основание будущего завода заложил губернатор Александр Гусев в июне 2020 года, а уже сегодня с конвейера готовы выходить самые востребованные у российских сельхозтоваропроизводителей сеялки, опрыскиватели и почвообрабатывающие машины.

В торжественной церемонии принял участие заместитель председателя правительства региона Виктор Логвинов. Открывая производство, директор по продаже и маркетингу KUHN Group Рольф Шнайдер отметил поддержку властей Воронежской области, в которой развито сельское хозяйство. Ранее инвесторы отмечали, что в регионе их привлекает рынок сбыта, квалифицированные специалисты и благоприятный инвестиционный климат, созданный областной властью.

Напомним, что сфера АПК Воронежской области остается привлекательной для инвесторов, регион два года лидирует по объему вложений в сельское хозяйство. Стратегия социально-экономического развития региона до 2035 года особое внимание уделяет формированию точек роста экономики на базе сельских населенных пунктов и агломераций. Воронежская область обеспечивает 4% всей продукции сельского хозяйств в России, половина населения региона проживает в сельской местности и вовлечена в работу агропромышленного комплекса. Губернаторская стратегия развития промышленного сектора перекликается с приоритетом роста благосостояния воронежцев. Проект Гусева "Новая индустриализация" в том числе дает производственникам возможность снижать себестоимость своей продукции, что по цепочке приводит к стабилизации цен на продукты питания, производимые аграриями региона. А это уже — забота о семейных бюджетах.

Инвестиции в завод составили 3 миллиарда рублей. Ключевым партнером проекта выступил Воронежский региональный филиал Россельхозбанк. На сегодня завод на трех производственных линиях готов производить до 500 машин ежегодно. В состав комплекса входят склад готовой продукции на 7000 кв.м., площадка под размещение запчастей на 5000 паллетомест, учебный центр, испытательный полигон, шоурум.

Губернатор Воронежской области ранее отмечал, что строительство завода KUHN поспособствует и развитию аграрного образования в регионе. По его мнению, студенты местных вузов смогут стажироваться на производстве, уже сегодня компания таким образом сотрудничает с Воронежским государственным аграрным университетом.

Другим смежным сектором, который получит развитие с запуском завода, по мнению главы региона станет местное машиностроение. Сегодня на "KUHN Восток" уже поставляются рамы с воронежского предприятия. "Требования очень жесткие и не для всех выполнимы, но, я думаю, в рамках этого проекта, который курирует губернатор, у нас получится сделать кооперативное взаимодействие. Мы — аграрный и промышленный регион и для нас важно, чтобы наши сельхозтоваропроивзодители, приобретая технику "KUHN Восток", получили льготы", - передал послание от губернатора Виктор Логвинов. По его словам, уже действует программа, по которой 20% от стоимости компенсируют воронежским аграриям на технику, которая производится "KUHN Восток".