Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности движения на внутреннем водном транспорте.

На теплоходе "РПБ-302" находились 5 членов экипажа. Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды, препятствий для движения нет.

Авария произошла накануне вечером в протоке реки Шамопосл. Теплоход "Туман-1" врезался в пришвартованный возле берега теплоход "РПБ-302".

На Ямале столкнулись два теплохода, сообщает Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

Два теплохода столкнулись на Ямале в протоке реки Шамопосл





