Ситуация если не критическая, то близка к этому – главврач больницы в Коммунарке

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в очередной раз заявил об "очень напряженной ситуации в инфекционных моногоспиталях в регионах всей страны". По его словам, дела обстоят таким образом из-за низкого уровня вакцинации.

"Оперативный анализ показывает, что дельта-штамм стал доминирующим. У него более высокая контагиозность, у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно. Потому много тяжёлых пациентов в реанимациях", - написал Проценко в своем Telegram-канале.

"Ребята, правда, коронавирус – это не шутка и не выдумка, удивительно, что во второй год пандемии нужно ещё убеждать людей в этом. Сколько бы не было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране. Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнём откровенно и без прекрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому", - утверждает Проценко.

Напомним, накануне в России были зафиксированы рекордные суточные показатели смертности и заболеваемости коронавирусом.