В России стартовала перепись населения

15 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
перепись (2009) | Фото:fedpress.ru

В России стартовала перепись населения

В России стартовала перепись населения. Она должна была пройти спустя 10 лет после предыдущей – осенью 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена. Впрочем, в этом году условия не лучше: буквально накануне была зафиксирована рекордная с начала эпидемии смертность и заболеваемость. Тем не менее, правительство решило больше не откладывать статистическую работу.

Отметим, что в труднодоступных районах страны перепись уже идет с апреля и продолжится до декабря этого года.

Организацией процесса и его координацией руководит государственная служба статистики — Росстат. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, также могут участвовать в переписи.

Данные, которые собирают переписчики, затем используют органы власти, чтобы принимать решения о развитии регионов, строительстве новых дорог и других объектов инфраструктуры, о необходимости новых законов.

На этот раз в переписи можно поучаствовать в трех форматах: пассивном – дождаться, когда переписчик сам придет домой, активном – прийти на стационарный участок переписи, а также онлайн – на госуслугах. Последний вариант будет доступен до 8 ноября, причем в онлайн-переписи можно будет внести не только свои данные, но и своей семьи. Когда к человеку, уже "переписанному" онлайн, придет домой переписчик, ему нужно будет показать сгенерированный по итогам заполнения анкеты QR-код.

Что касается традиционного способа переписи: переписчик не будет спрашивать никакие документы, все данные будут заноситься в анкету со слов граждан.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России стартовала перепись населения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: перепись населения, госуслуги, пандемия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети