В России стартовала перепись населения

В России стартовала перепись населения. Она должна была пройти спустя 10 лет после предыдущей – осенью 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена. Впрочем, в этом году условия не лучше: буквально накануне была зафиксирована рекордная с начала эпидемии смертность и заболеваемость. Тем не менее, правительство решило больше не откладывать статистическую работу.

Отметим, что в труднодоступных районах страны перепись уже идет с апреля и продолжится до декабря этого года.

Организацией процесса и его координацией руководит государственная служба статистики — Росстат. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, также могут участвовать в переписи.

Данные, которые собирают переписчики, затем используют органы власти, чтобы принимать решения о развитии регионов, строительстве новых дорог и других объектов инфраструктуры, о необходимости новых законов.

На этот раз в переписи можно поучаствовать в трех форматах: пассивном – дождаться, когда переписчик сам придет домой, активном – прийти на стационарный участок переписи, а также онлайн – на госуслугах. Последний вариант будет доступен до 8 ноября, причем в онлайн-переписи можно будет внести не только свои данные, но и своей семьи. Когда к человеку, уже "переписанному" онлайн, придет домой переписчик, ему нужно будет показать сгенерированный по итогам заполнения анкеты QR-код.

Что касается традиционного способа переписи: переписчик не будет спрашивать никакие документы, все данные будут заноситься в анкету со слов граждан.