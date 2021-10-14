Екатеринбург встретит рассвет с IOWA на фестивале Ural Music Night

14 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Уральская ночь музыки, Ural Music Night (2021) | Фото: Павел Пушмин

Екатеринбург встретит рассвет с IOWA на фестивале Ural Music Night

Завершен список хедлайнеров, которые выступят на долгожданном фестивале Ural Music Night, запланированном на 22 октября в Екатеринбурге. Одним из главных изменений станет выступление группы IOWA, солистка которой - Екатерина Иванчинкова, заменит Леонида Агутина на ежегодной акции "Светает", исполнив вместе с камерным оркестром B-A-C-H на сцене КРК "Уралец" песню "Ночь пройдет...". В Екатеринбурга также прибудут группы "ЛСП" и "Мираж".

"Выбор артиста для акции "Светает" — очень сложный и ответственный процесс. Ведь это должен быть настоящий музыкант, создающий атмосферу искреннего счастья, легкости, надежды на светлое будущее, чего нам всем сейчас так не хватает", — сообщила исполнительный директор Ural Music Night Наталия Шмелькова.

Как сообщили Накануне.RU организаторы фестиваля, во время "Ночи музыки" IOWA также исполнит свои хиты "Улыбайся", "Песня простая", "Бьет бит", "Плохо танцевать" и другие. Выступление группы состоится в 02.00 23 октября.

Группа "Мираж" выступит на сцене "Дисколенда" в Цирке, исполнив известные всем "Музыка нас связала", "Наступает ночь", "Я снова вижу тебя". Выступление ЛСП состоится на сцене МОТИВ Stage в ДИВСе.

Напомним, что ранее организаторы подтвердили введение 70 закрытых от COVID-19 площадок, пройти на которые можно с помощью специального браслета. Чтобы его получить необходимо обратиться в однин из следующих пунктов:

  • ТРЦ "Гринвич", ул. 8 Марта, 46
  • ТРЦ "МЕГА", ул. Металлургов, 87
  • ТЦ "VEER MALL", пр. Космонавтов, 108
  • ТЦ "Алатырь", ул. Малышева, 6
  • ТГ "Дирижабль", ул. Академика Шварца, 17/1
  • Аэропорт "Кольцово", ул. Бахчиванджи, 1

На фестивале заявлены такие музыканты и группы как "Каста", Клава Кока, Billy’s Band, Вадим Самойлов, "Запрещенные барабанщики", "КАЗУСКОМА", Ishome, "Тролль гнет ель", MVF Band, "АНДРЕГРАУНД", The BeatBoys, Alligators, "АНОНС", "Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга", Егор Белкин и "Р-Клуб", Борис Березовский (пианист, лауреат конкурса Чайковского), Ансамбль казачьей песни "ЛАЗОРЕВЫЙ ЦВЕТОК" и Удмуртский Государственный театр фольклорной песни и танца "Айкай".

Напомним, что о новой дате проведения Ural Music Night стало известно 1 октября. Последний раз "Уральскую ночь музыки" перенесли в конце июня из-за третьей волны коронавируса. До этого крупнейший музыкальный фестиваль Екатеринбурга должен был пройти в рамках определенных ограничений. Однако постоянные переносы не остановили организаторов от создания капсульной коллекции собственных вин в сотрудничестве с Центром энологии Chateau Tamagne.

До этого оргкомитет Ural Music Night подвел итоги, объявив о рекордном количестве заявок от музыкантов на участие в фестивале. Так, по сравнению с показателями прошлого года в 1,3 тыс. заявок, в этом году на уральских сценах собирается выступить 2 тыс. 268 артистов и музыкальных коллективов или 7 тыс. 364 человек. По словам организаторов, если бы все музыканты выступили подряд на одной сцене хотя бы по 20 минут, концерт продлился бы больше месяца.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Екатеринбург встретит рассвет с IOWA на фестивале Ural Music Night

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Екатеринбург, IOWA, Ural Music Night, Ночь музыки, хедлайнеры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети