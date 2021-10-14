Екатеринбург встретит рассвет с IOWA на фестивале Ural Music Night

Завершен список хедлайнеров, которые выступят на долгожданном фестивале Ural Music Night, запланированном на 22 октября в Екатеринбурге. Одним из главных изменений станет выступление группы IOWA, солистка которой - Екатерина Иванчинкова, заменит Леонида Агутина на ежегодной акции "Светает", исполнив вместе с камерным оркестром B-A-C-H на сцене КРК "Уралец" песню "Ночь пройдет...". В Екатеринбурга также прибудут группы "ЛСП" и "Мираж".

"Выбор артиста для акции "Светает" — очень сложный и ответственный процесс. Ведь это должен быть настоящий музыкант, создающий атмосферу искреннего счастья, легкости, надежды на светлое будущее, чего нам всем сейчас так не хватает", — сообщила исполнительный директор Ural Music Night Наталия Шмелькова.

Как сообщили Накануне.RU организаторы фестиваля, во время "Ночи музыки" IOWA также исполнит свои хиты "Улыбайся", "Песня простая", "Бьет бит", "Плохо танцевать" и другие. Выступление группы состоится в 02.00 23 октября.

Группа "Мираж" выступит на сцене "Дисколенда" в Цирке, исполнив известные всем "Музыка нас связала", "Наступает ночь", "Я снова вижу тебя". Выступление ЛСП состоится на сцене МОТИВ Stage в ДИВСе.

Напомним, что ранее организаторы подтвердили введение 70 закрытых от COVID-19 площадок, пройти на которые можно с помощью специального браслета. Чтобы его получить необходимо обратиться в однин из следующих пунктов:

ТРЦ "Гринвич", ул. 8 Марта, 46

ТРЦ "МЕГА", ул. Металлургов, 87

ТЦ "VEER MALL", пр. Космонавтов, 108

ТЦ "Алатырь", ул. Малышева, 6

ТГ "Дирижабль", ул. Академика Шварца, 17/1

Аэропорт "Кольцово", ул. Бахчиванджи, 1

На фестивале заявлены такие музыканты и группы как "Каста", Клава Кока, Billy’s Band, Вадим Самойлов, "Запрещенные барабанщики", "КАЗУСКОМА", Ishome, "Тролль гнет ель", MVF Band, "АНДРЕГРАУНД", The BeatBoys, Alligators, "АНОНС", "Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга", Егор Белкин и "Р-Клуб", Борис Березовский (пианист, лауреат конкурса Чайковского), Ансамбль казачьей песни "ЛАЗОРЕВЫЙ ЦВЕТОК" и Удмуртский Государственный театр фольклорной песни и танца "Айкай".

Напомним, что о новой дате проведения Ural Music Night стало известно 1 октября. Последний раз "Уральскую ночь музыки" перенесли в конце июня из-за третьей волны коронавируса. До этого крупнейший музыкальный фестиваль Екатеринбурга должен был пройти в рамках определенных ограничений. Однако постоянные переносы не остановили организаторов от создания капсульной коллекции собственных вин в сотрудничестве с Центром энологии Chateau Tamagne.

До этого оргкомитет Ural Music Night подвел итоги, объявив о рекордном количестве заявок от музыкантов на участие в фестивале. Так, по сравнению с показателями прошлого года в 1,3 тыс. заявок, в этом году на уральских сценах собирается выступить 2 тыс. 268 артистов и музыкальных коллективов или 7 тыс. 364 человек. По словам организаторов, если бы все музыканты выступили подряд на одной сцене хотя бы по 20 минут, концерт продлился бы больше месяца.