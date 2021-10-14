14 Октября 2021
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голый мужчина выпрыгнул из окна в Пыть-Яхе (2021) | Фото: Mash

Выпрыгнувший из окна в Пыть-Яхе прикамский "нудист" госпитализирован вместе с женой

В полиции прокомментировали вечерний прыжок "нудиста" с четвертого этажа в Пыть-Яхе. Уголовных или административных дел пока не возбуждено. Правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Югре, участниками инцидента стала супружеская пара, приехавшая в Югру из Пермского края. Мужчина - 1987 года, женщина - 1986 года рождения. Квартиру, где все и произошло, супружеская чета сняла на сутки.

"Где-то в 20.30 в дежурную часть полиции поступило как минимум шесть обращений от очевидцев о том, что во втором микрорайоне, в жилом доме мужчина выбрасывает из окна вещи и слышатся крики. На место прибыл ближайший наряд. Это были сотрудники ДПС. Когда они поднялись на этаж, мужчина понял, что сейчас супруга откроет дверь, они зайдут в квартиру, поэтому мужчина разбил окно и выпрыгнул с четвертого этажа. На данный момент установлено, что оба: мужчина и женщина помещены в больницу Пыть-Яха. Предварительный диагноз: отравление психоактивными веществами. В квартире были обнаружены зип пакеты с веществом комкообразным, медного цвета. Предположительно, наркотическим. Оно изъято на экспертизу, после получения заключения экспертов, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - прокомментировали в МВД округа.

голый мужчина выпрыгнул из окна в Пыть-Яхе(2021)|Фото: Mash

Напомним, шокирующие кадры опубликовал telegram-канал Mash. Сразу после падения, житель Пыть-Яха поднялся на ноги и бросился бежать по улице. В погоню за "нудистом" бросились случайные прохожие, а через некоторое время на видео видно, как его ведут под руки двое полицейских. Сообщалось, что перед тем, как выпрыгнуть из окна, мужчина избил свою супругу.

Подтвердить эту информацию полицейские не смогли - еще нет заключения о причинах повреждений, полученных женщиной. У нее есть порезы, предположительно, полученные от разбитого стекла.

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Выпрыгнувший из окна в Пыть-Яхе прикамский "нудист" госпитализирован вместе с женой

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Теги: голый мужчина, четвертый этаж, задержание



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