14 Октября 2021
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голый мужчина выпрыгнул из окна в Пыть-Яхе (2021) | Фото: Mash

В Пыть-Яхе голый мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа и убежал

В Пыть-Яхе голый мужчина выпрыгнул из окна с четвертого этажа, передает корреспондент Накануне.RU.

Шокирующие кадры опубликовал telegram-канал Mash. Сразу после падения, житель Пыть-Яха поднялся на ноги и бросился бежать по улице. В погоню за "нудистом" бросились случайные прохожие, а через некоторое время на видео видно, как его ведут под руки двое полицейских.

голый мужчина выпрыгнул из окна в Пыть-Яхе(2021)|Фото: Mash

По предварительным данным, неадекватное поведение мужчины было спровоцировано наркотическим опьянением. Сообщается, что он сперва избил женщину, выкинул в окно несколько электроприборов и только потом выбросился сам.

Речь мужчины после задержания была бессвязна.

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В Пыть-Яхе голый мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа и убежал

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Теги: голый мужчина, четвертый этаж, задержание



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Развитие сюжета:

Ранее 14.10.2021 10:36 Мск Выпрыгнувший из окна в Пыть-Яхе прикамский "нудист" госпитализирован вместе с женой


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