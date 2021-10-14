В Пыть-Яхе голый мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа и убежал

В Пыть-Яхе голый мужчина выпрыгнул из окна с четвертого этажа, передает корреспондент Накануне.RU.

Шокирующие кадры опубликовал telegram-канал Mash. Сразу после падения, житель Пыть-Яха поднялся на ноги и бросился бежать по улице. В погоню за "нудистом" бросились случайные прохожие, а через некоторое время на видео видно, как его ведут под руки двое полицейских.

По предварительным данным, неадекватное поведение мужчины было спровоцировано наркотическим опьянением. Сообщается, что он сперва избил женщину, выкинул в окно несколько электроприборов и только потом выбросился сам.

Речь мужчины после задержания была бессвязна.