14 Октября 2021
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Образование Свердловская область
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Школа в Солнечном перевела своих учеников на дистант из-за торфяного пожара

Руководство школы № 215 "Созвездие" в микрорайоне "Солнечный" перевело своих учеников на дистанционное обучение из-за смога от тлеющего торфяника, который накрыл почти весь Екатеринбург. Об этом Накануне.RU сообщили в образовательном учреждении.

"Решение принято директором в связи с задымленностью. Школа перевела на дистант учеников с 1 по 11 класс, уроки ведутся на платформе ZOOM, все задания выложены в электронном формате. Надеемся что завтра ситуация наладится и дети смогут перейти обратно на очное обучение", - пояснили в школе.

Администрация садика №437 в этом же микрорайоне также обратилась к родителям с просьбой по возможности не приводить сегодня своих детей в дошкольное учреждение.

Напомним, что тлеющий торфяник принес больше всего проблем именно "Солнечному", так как находится вблизи микрорайона.

В Роспотребнадзоре заявили, что концентрация вредных веществ и примесей в воздухе по адресу ул. Счастливая, 6 превысила норму: оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза).

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Школа в Солнечном перевела своих учеников на дистант из-за торфяного пожара

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Теги: Солнечный, Екатеринбург, дистант, школа, детский сад, смог



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